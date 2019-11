Saarlouis (dpa/lrs) - Ein 61-Jähriger ist bei einem Unfall auf der A8 nahe Saarlouis ums Leben gekommen. Der Autofahrer sei am Freitagmorgen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Sein Wagen prallte gegen eine Böschung. Der Mann, der nicht angeschnallt war, erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Warum der Fahrer von der Straße abkam, war zunächst unklar. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk berichtet.