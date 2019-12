Autofahrer erfasst Fußgänger in Saarlouis: schwer verletzt

Saarlouis (dpa/lrs) - Ein 23 Jahre alter Fußgänger ist am Samstag in Saarlouis von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt worden. Der 30 Jahre alte Autofahrer habe zunächst versucht, in seinem Fahrzeug zu flüchten, teilte die Polizei mit. Polizeikräfte verfolgten das Auto und konnten den Mann weniger später stellen. Die Unfallursache war zunächst unklar.