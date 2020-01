Saarlouis (dpa/lrs) - Ein 18 Jahre alter Autofahrer hat in Saarlouis einen Fußgänger erfasst und tödlich verletzt. Der junge Fahrer sei nach Zeugenangaben deutlich zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Der 42-jährige Fußgänger sei noch an der Unfallstelle gestorben. Den Erkenntnissen zufolge war der Autofahrer am Dienstagnachmittag nach links von der Fahrbahn abgekommen, überquerte die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Stromverteilerkasten, der komplett zerstört wurde. Durch Gegenlenken geriet der Wagen den Angaben zufolge ins Schleudern und fuhr gegen mehrere Bäume. Zudem erfasste er den Passanten - wie genau, war noch unklar. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, sein Wagen war nicht mehr fahrbereit.