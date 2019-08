Hang abgerutscht: Mann in eigenem Garten verschüttet

Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein 30 Jahre alter Mann ist in Saarbrücken bei Bauarbeiten in seinem Garten verschüttet worden. Der Mann hatte ein Erdloch hinter einer am Hang gelegenen Garage ausgehoben, wie die Polizei mitteilte. Der 30-Jährige habe die Garagenwand isolieren und trockenlegen sowie Stromkabel verlegen wollen, hieß es.