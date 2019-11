Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein unbekannter Autofahrer hat einen die Straße überquerenden Jungen in Saarbrücken-Burbach mit seinem Wagen erfasst und ihn schwer verletzt am Straßenrand liegen gelassen. Nach Zeugenaussagen sei der Mann nach dem Unfall am Montag aus seinem Wagen gestiegen, zu dem Sechsjährigen gegangen und habe das Kind ausgeschimpft, teilte die Polizei mit. Er habe sich danach vom Unfallort entfernt, ohne dem verletzten Jungen zu helfen. Dieser musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Nach Angaben eines Polizeisprechers befand sich der Sechsjährige auf dem Schulweg. Er überquerte demnach die Straße ohne Fußgängerüberweg, um zu seinen Schulkameraden auf dem Bürgersteig der gegenüberliegenden Straßenseite zu gelangen. Daraufhin erfasste ihn der Wagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Unfall. Zunächst war nur bekannt, dass es sich um ein grünes Auto handelte.