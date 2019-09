Saalburg-Ebersdorf (dpa/th) - Beim Überholen ist eine 19 Jahre alte Frau mit ihrem Auto gegen ein anderes Auto gekracht und dabei schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr am Samstag ein 20-Jähriger vor ihr auf einer Straße bei Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis) und wollte mit seinem Wagen nach links auf einen Feldweg abbiegen. Allerdings setzte die 19-Jährige zum Überholen an und kollidierte trotz eines Ausweichmanövers mit dem Auto des 20-Jährigen.