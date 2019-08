Mainz/Rüsselsheim (dpa) - Mehrere Unfälle haben am Donnerstag in Teilen des Rhein-Main-Gebiets für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Autobahn 60 bei Rüsselsheim in Fahrtrichtung Frankfurt und die Theodor-Heuss-Brücke mussten gesperrt werden, wie die Polizeistationen mitteilten. Auf der A60 kam am Nachmittag ein Lastwagenfahrer ums Leben, der in Höhe der Anschlussstelle Ginsheim mit seinem Fahrzeug auf einen Stau prallte. Der Stau war bereits Folge des Zusammenstoßes zweier Fahrzeuge rund eineinhalb Stunden zuvor.