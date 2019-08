Mainz/Rüsselsheim (dpa) - Mehrere Unfälle haben am Donnerstag in Teilen des Rhein-Main-Gebiets für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Autobahn 60 bei Rüsselsheim in Fahrtrichtung Frankfurt und die Theodor-Heuss-Brücke seien gesperrt worden, teilten die Polizeistationen mit. Die Brücke über den Rhein verbindet Wiesbaden und Mainz, in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt bildeten sich lange Staus. "Der Verkehr steht", sagte der Mainzer Polizeisprecher Rinaldo Roberto. Kurz nach 17 Uhr meldete die Mainzer Polizei dann, dass die Theodor-Heuss-Brücke wieder in beide Richtung befahrbar sei und auch die Vollsperrungen der Weisenauer Brücke und des Hechtsheimer Tunnels wieder aufgehoben seien.