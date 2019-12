Rottweil (dpa/lsw) - Ein 78-jähriger Autofahrer hat am Montag eine plötzliche Herzattacke erlitten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, rollte das Auto des Mannes auf dem Parkplatz eines Supermarktes zunächst weiter, streifte einen Bauzaun sowie mehrere Fahrzeuge. An einer Steigung kam das Fahrzeug zum Stehen. Der 78-Jährige wurde sofort notärztlich versorgt. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Bei dem Unfall in Rottweil entstand Schaden in Höhe von rund 30 000 Euro.