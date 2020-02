Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Rostock

Rostock (dpa/mv) - Ein Betrunkener ist in Rostock mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Auto zusammengeprallt. Der 72-Jährige wurde am Montagabend leicht, die Beifahrerin des entgegenkommenden Autos schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.