Rostock (dpa/mv) - Bei einem Unfall mit drei Autos sind in Rostock mindestens zwei Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, wollte ein Fahrer am Donnerstagabend im Stadtteil Groß Klein aus einer Kleingartenanlage heraus auf die Hauptstraße fahren und übersah ein anderes Auto. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wurden nach links und rechts geschleudert und beschädigten dabei ein drittes Auto am Tor der Gartenanlage. Zwei 72 und 79 Jahre alte Frauen aus zwei Autos wurden verletzt, die Jüngere schwer.