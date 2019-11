Rostock (dpa/mv) - Ein elf Jahre altes Mädchen ist in einem Rostocker Bahnhof gleich zweimal ins Gleisbett gesprungen und hat damit eine halbstündige Streckensperrung ausgelöst. Die Kleine sei am Samstagabend von einem Lokführer beim Einfahren in den Bahnhof Rostock-Lütten-Klein beobachtet worden, wie sie auf eine unbefahrene Gleisanlagen sprang, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Dann sei das Mädchen ein zweites Mal in ein Gleisbett gesprungen. Der Lokführer stoppte daraufhin den Regionalzug und holte das Mädchen, das sich laut Bundespolizei anfangs weigerte, von den Gleisen.

Eine Befragung durch die Bundespolizei ergab wenig später, dass die Elfjährige beim ersten Mal im Rahmen einer Mutprobe ins Gleisbett gesprungen sei. Ihre Aussage, dass sie beim zweiten Mal von einer Freundin geschubst worden war, konnte durch den Lokführer nicht bestätigt werden. Vielmehr gab dieser an, dass das Mädchen beide Male selbstständig gesprungen sei. Das Mädchen wurde den Eltern übergeben. Die Streckensperrung wurde nach rund 30 Minuten wieder aufgehoben. Es kam bei fünf Zügen zu insgesamt 93 Minuten Verspätungen.