Friedberg (dpa/lhe) - Nach einem Serienunfall ist die viel befahrene Autobahn 5 in der Wetterau am Dienstag über Stunden gesperrt worden. Der morgendliche Berufsverkehr in Richtung Frankfurt staute sich auf mehr als 14 Kilometern. Viele Pendler kamen zu spät zur Arbeit, weil auch die Umleitungen und Nebenstrecken völlig überlastet waren. Nach Angaben der Polizei waren bei Friedberg auf der Überholspur sieben Autos aufeinander aufgefahren. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

Einer der Wagen ging in Flammen auf und brannte komplett aus. Die Feuerwehr blieb im Stau stecken, weil es keine Rettungsgasse gab. Einem Löschfahrzeug gelang es, auf der Gegenstrecke als Geisterfahrer zu dem brennenden Auto vorzudringen. Das Feuer beschädigte die linke der drei Fahrspuren so sehr, dass sie nicht mehr befahren werden konnte. Sie sollte in der Nacht zum Mittwoch repariert werden und blieb zunächst gesperrt. Autofahrer mussten daher den ganzen Tag über zwischen Bad Nauheim und Friedberg mit Behinderungen rechnen.

Die Polizei leitete den Verkehr in Richtung Süden während der Vollsperrung großräumig über das Gambacher Kreuz und die A 45 nach Hanau um. Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Auch Angaben über die Schadenshöhe lagen nicht vor.