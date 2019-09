Ronneburg (dpa/th) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Ronneburg ist am Dienstag ein 75 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Er stieß mit dem Auto einer 29-Jährigen zusammen, die in entgegengesetzter Richtung fuhr und nach links abbiegen wollte. Die Pkw-Fahrerin und ihre vierjährige Tochter, die ebenfalls in dem Auto saß, blieben unverletzt. Die Polizei Gera hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Während der Unfallaufnahme war die L 1081 mehrere Stunden gesperrt.