Römhild (dpa/th) - Ein Lastwagen im Kreis Hildburghausen ist auf schneebedeckter Straße von der Fahrbahn gerutscht und umgekippt. Der 61 Jahre alte Fahrer hatte am Mittwochabend bei Römhild die Kontrolle über seine Sattelzugmaschine samt Auflieger verloren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Laster rutsche auf den Randstreifen, kippte an einer Böschung um und kam in einem Garten zum Liegen.

Der 61-Jährige blieb unverletzt. Der mit mehr als 15 Tonnen Getriebeteilen beladene Lastwagen musste aufwendig geborgen werden. Zuvor wurden die Teile umgeladen und rund 500 Liter Diesel aus dem Tank abgepumpt. Die Straße war in der Nacht voll gesperrt und konnte erst am Donnerstagmorgen wieder befahren werden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 100 000 Euro.