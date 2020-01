Röbel/Wismar (dpa/mv) - Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat vor von Lastwagen fallenden Eisplatten gewarnt. Anlass sind zwei Fälle, bei denen am Donnerstag bei Wismar und nahe Röbel Autos durch Eis beschädigt wurden, wie Polizeisprecher am Freitag mitteilten.

So flog auf der Autobahn 14 zwischen der Anschlussstelle Wismar Ost und dem Kreuz Wismar eine Eisscholle von einem Sattelzuganhänger in die Scheibe eines Transporters, der dahinter in Richtung Schwerin fuhr. Die Scheibe sei zum Teil durchschlagen worden, Fahrer und Beifahrerin kamen aber mit Schrecken davon. Der Schaden wurde auf rund 1000 Euro geschätzt.

Eine größere Eisscholle war zudem bei Röbel auf der Autobahn 19 Richtung Berlin in die Frontscheibe eines Wagens gekracht. Der 59-jährige Autofahrer war dicht hinter einem Sattelzug gefahren. Die Autoscheibe riss in viele Teile, der Fahrer steuerte den Wagen vor Schreck gegen die Mittelleitplanke. Er und die Beifahrerin erlitten Schocks, blieben aber sonst unverletzt.

Die Polizei fahndet nun nach dem Lkw-Fahrer, der Richtung Berlin weiterfuhr. Es bestehe der Verdacht der Unfallflucht. Die Dächer von Lastwagen müssen laut Polizei eisfrei sein. Eisplatten könnten sonst zu "lebensgefährlichen Geschossen" werden.