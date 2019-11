Rietschen (dpa/sn) - Passanten haben im ostsächsischen Rietschen einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer in einem Straßengraben entdeckt. Der 54-Jährige war gestürzt und hatte sich dabei verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Alkoholtest zeigte 2,16 Promille an. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen. Der E-Scooter war nicht versichert. Der Verletzte wurde nach dem Unfall am Sonntag ins Krankenhaus gebracht.