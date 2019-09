Rieden (dpa/lrs) - Schreck beim Schützenfest in Rieden: Beim Schießen am Schießstand hat sich ein Schuss aus einem Kleinkalibergewehr gelöst und einen 61-Jährigen an der Hand verletzt. Der Mann konnte ambulant behandelt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Verletzungen seien nicht schwer gewesen. Nach ersten Erkenntnissen hat sich ein strafrechtlicher Hintergrund nicht ergeben. Das Gewehr sei am Anschlag am Schießstand abgerutscht und zu Boden gefallen, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Dabei löste sich der Schuss. Das Schützenfest im Landkreis Mayen-Koblenz wurde fortgesetzt.