Ribnitz-Damgarten (dpa/mv) - Bei zwei Unfällen in der Region Ribnitz-Damgarten sind am Donnerstag drei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher erklärte, stießen an einer Ampelkreuzung auf der Bundesstraße 105 zwei Autos zusammen. Der 20-jährige Fahrer des einen Wagens und die 32-jährige Fahrerin des anderen Autos kamen mit schweren Verletzungen in Unfallkliniken. Beide Autos waren schrottreif, auch die Ampelanlage wurde beschädigt. Die Ursache sei unklar.

Fast zeitgleich fuhr eine 31-jährige Fahrerin bei Dettmansdorf-Kölzow (Vorpommern-Rügen) gegen einen Baumstumpf und wurde dabei schwer verletzt. Der Schaden bei beiden Unfällen wird auch rund 25 000 Euro geschätzt.