Burlage/Bockhorst (dpa/lni) - Ein 20-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag mit seinem Motorrad gegen einen Baum geprallt und gestorben. Er sei mit einer Gruppe mit vier weiteren Motorradfahrern auf der Landesstraße zwischen Burlage im Landkreis Leer und Bockhorst im Landkreis Emsland unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. In einer Linkskurve habe er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über die Maschine verloren. Er kam von der Straße ab, berührte einen Leitpfosten und prallte gegen einen Baum. Anwohner und Freunde konnten ihn zwar noch am Unfallort reanimieren. Allerdings starb er später im Krankenhaus. Die Straße war für fast zweieinhalb Stunden gesperrt.