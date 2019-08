Artikel per E-Mail versenden

Renningen (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos nahe Renningen (Landkreis Böblingen) sind am Freitagabend die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Sie seien in nahegelegene Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit. Zuvor war ein 69 Jahre alter Autofahrer aus zunächst ungeklärten Gründen mit seinem Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. Danach kollidierte er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 37-Jährigen. Der andere Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt. Die Bundesstraße wurde zeitweise gesperrt.