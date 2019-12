Malchin (dpa/mv) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 104 bei Remplin (Malchin) an der Mecklenburgischen Seenplatte ist am Donnerstag eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, scherte ein Autofahrer auf der Gegenfahrbahn zum Überholen aus und kollidierte mit dem Auto der Frau im Gegenverkehr. Die 56-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 60 Jahre alte Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße wurde mehrere Stunden lang voll gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.