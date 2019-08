Reichertsheim (dpa/lby) - Ein Fahranfänger ist am Mittwochmorgen in Oberbayern mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen und noch an der Unfallstelle gestorben. Warum der 19-Jährige mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn der Bundesstraße 12 in Höhe Reichertsheim gekommen war, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Der junge Mann aus dem Landkreis Mühldorf sei so stark in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden, dass er sofort gestorben sei, teilte die Polizei mit.