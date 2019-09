Artikel per E-Mail versenden

Reichenbach (dpa/sn) - Ein Radfahrer ist in Reichenbach im Vogtland bei einem Unfall schwer verletzt worden. Weil ein Autofahrer dem 43-Jährigen die Vorfahrt nahm, habe der eine Vollbremsung machen müssen und sei gestürzt. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Das Auto berührte er dabei nicht. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.