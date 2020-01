Reichenbach (dpa/sn)- Ein 17 Jahre alter Mopedfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar, wie die Polizei in Zwickau am Samstagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 62 Jahre alter Autofahrer am Freitagnachmittag nach links in eine Straße abbiegen. Auf dieser Straße fuhr der 17-Jährige mit seinem Moped. Die Fahrzeuge kollidierten.