Reichenbach (dpa/lsw) - Eine 84-jährige Fußgängerin ist in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) von einem Lastwagen angefahren worden und ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben wollte die Frau am Mittwochnachmittag eine Straße überqueren. Sie lief zwischen zwei stehenden Fahrzeugen hindurch, die vor einer Ampel warteten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr ein 62 Jahre alter Lastwagenfahrer los und erfasste die Frau. Sie erlag ihren schweren Verletzungen am Unfallort.