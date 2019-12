Rehau (dpa/lby) - Drei Menschen und ein Fohlen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 93 verletzt worden, den ein angetrunkener Autofahrer verursacht hat. Nach Angaben der Polizei vom Montag war der 28-Jährige mit seinem Wagen auf ein Auto mit Pferdeanhänger aufgefahren. Bei diesem Zusammenstoß nahe Rehau (Landkreis Hof) drehte sich der Anhänger mit dem Fohlen an Bord, der Autofahrer geriet in den Graben. Der 28-Jährige, sowie eine Frau und ein Mann im Auto mit dem Pferdeanhänger wurden am Sonntag leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Das leicht verletzte Fohlen wurde von einer Polizistin abgeholt, die selbst Pferde besitzt, und in ihrem Stall untergebracht. Ein Tierarzt untersuchte es dort.

Der Verursacher hatte nach Polizeiangaben bei einem ersten Alkoholtest weniger als 0,5 Promille intus. Dennoch müsse er sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.