Draisendorf (dpa/lby) - Ein Mann hat sich bei einem Sturz von einem Sattelzug schwer am Kopf verletzt. Der 40-Jährige habe während eines Ladevorgangs im oberfränkischen Draisendorf (Landkreis Forchheim) das Gleichgewicht verloren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein unter dem Sicherheitsgeländer gespanntes Drahtseil sei vermutlich aufgrund eines Materialfehlers an einer Öse abgerissen. Der Mann stürzte drei Meter in die Tiefe und landete mit dem Kopf zuerst auf dem Boden. Er wurde am Mittwoch mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er sei mittlerweile außer Lebensgefahr, hieß es am Donnerstag.