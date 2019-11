Raunheim (dpa/lhe) - Ein Mann hat in Südhessen seinen Wagen nach einem Unfall auf der Autobahn 3 liegengelassen und ist zu Fuß geflüchtet. Laut Autobahnpolizei krachte der Wagen in der Nacht auf Mittwoch beim Autobahndreieck Mönchhof nahe Raunheim (Kreis Groß-Gerau) auf eine Betonleitwand, also eine Schutzvorrichtung. Dann schlitterte das Fahrzeug an der Wand entlang, kam zurück auf die Fahrbahn und überschlug sich etwa 200 Meter später. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer verschwand erst, stellte sich aber am Mittwochmorgen der Polizei. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei etwa 7500 Euro.