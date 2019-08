Lastwagenfahrer fährt in Böschung

Raunheim (dpa/lhe) - Ein Lastwagenanhänger hat am Dienstagmorgen am Mönchhof Dreieck im Kreis Groß-Gerau eine Abfahrt der Autobahn 3 auf die Autobahn 67 blockiert. Der Fahrer des Wagens sei zuvor von der Fahrbahn abgekommen und in einer Böschung gelandet, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Er blieb unverletzt. Eine Spur wurde während der Bergungsarbeiten gesperrt. Zur voraussichtlichen Dauer der Sperrung machte der Sprecher keine Angaben.