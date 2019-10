Ratingen (dpa/lnw) - Beim Zusammenstoß mit einem parkenden Lastwagen sind ein Autofahrer und seine Beifahrerin in Ratingen schwer verletzt worden. Der 84-jährige Mann habe am Donnerstagabend beim Fahren einen am rechten Straßenrand parkenden Lastwagen übersehen, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß. Der Autofahrer und die 79 Jahre alte Frau kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus.