Rathenow (dpa/bb) - Knapp zwei Wochen nach seiner Rettung aus der Havel ist ein 65-Jähriger gestorben. Er sei am Mittwoch in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann am 27. September mit seinem Auto rückwärts von seinem Grundstück in Rathenow (Havelland) in den Fluss gefahren. Durch den Einsatz von zufällig anwesenden Polizisten und Rettungskräften konnte er aus dem Fahrzeug an Land gezogen und reanimiert werden.