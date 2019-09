Rastede (dpa/lni) - Bei einem Auffahrunfall nahe Rastede mit fünf beteiligten Fahrzeugen sind am Samstagnachmittag fünf Menschen verletzt worden, darunter auch drei Kinder. Die Autos waren nach Angaben der Polizei aus Richtung Wiefelstede in Richtung Hahn-Lehmden unterwegs, als der Fahrer des ersten Autos nach links abbiegen wollte und stehenblieb. Der Fahrer im Wagen hinter ihm bremste demnach rechtzeitig ab. Die Fahrerin eines dritten Autos zog aus bislang ungeklärter Ursache links vorbei, prallte gegen den ersten Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Dabei wurde ein entgegenkommendes Auto beschädigt. Ein weiterer Fahrer fuhr mit seinem Auto auf den dritten Wagen auf. Die fünf Insassen des dritten Autos wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn wurde vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet.