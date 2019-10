Rastatt (dpa/lsw) - Nach dem tödlichen Absturz eines 75 Jahre alten Piloten auf dem Segelflugplatz Rastatt sind die genauen Umstände des Unfalls weiter unklar. Die Ermittlungen dauerten an, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann war am Donnerstag bei einem Übungsflug mit seinem Segelflugzeug abgestürzt. Der 75-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Zunächst hatte die Polizei von einem motorisierten Leichtflugzeug gesprochen.

Anfang September hatte es tödlichen Unfall eines Ultraleichtflugzeugs in Tiefenbach (Kreis Biberach) gegeben. Die 59-jährige Passagierin kam ums Leben, der 55-jährige Pilot überlebte schwer verletzt. Im Juli zerschellte ein Kleinflugzeug an einem Baumarkt in Bruchsal. Alle drei Insassen verstarben, darunter der 80 Jahre alte Pilot.