Rastatt (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Rastatt ist ein Mensch ums Leben gekommen. An der Unfallstelle war die Autobahn in Richtung Karlsruhe am Samstagmorgen komplett gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Aus unbekannten Gründen sei demnach ein Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Brückengeländer gekracht. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt, der Beifahrer erlitt den Angaben zufolge tödliche Verletzungen. Alter und Geschlecht der beiden waren zunächst unbekannt. Ein Gutachter machte sich laut Sprecher am Samstagmorgen ein Bild von der Lage. Wann die Straße wieder frei wird, war zunächst ebenfalls unklar. Am Morgen bildete sich ein kilometerlanger Stau.