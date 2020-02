Dernbach (dpa/lrs) - Bei einem Unfall mit einem mit Sand beladenen Sattelzug ist ein Autofahrer durch das Schüttgut in seinem Wagen eingeschlossen worden. Der Mann wurde am Montag auf der Autobahn 48 in der Nähe vom Ransbach-Baumbach (Westerwaldkreis) leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Sattelzug war auf der Autobahn 48 vom Autobahndreieck Dernbach in Fahrtrichtung Koblenz vermutlich wegen eines geplatzten Reifens außer Kontrolle geraten und in Richtung Mittelleitplanke umgekippt. Der Sand rieselte auf den linken Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Die Unfallstelle musste wegen der Bergung des Sattelzuges gesperrt werden.

