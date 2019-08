Radevormwald (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenprall zweier Autos in Radevormwald (Oberbergischer Kreis) sind drei junge Frauen schwer verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine 31-Jährige sei am Donnerstagabend mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem anderen Wagen zusammengestoßen. Dabei wurden die 31-Jährige, die 18 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos sowie ihre gleichaltrige Beifahrerin schwer verletzt.