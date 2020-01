Bergen auf Rügen (dpa/mv) - Eine betrunkene und führerscheinlose Autofahrerin ist auf Rügen mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Die 38-Jährige krachte auf einer Landstraße vor Bergen (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit ihrem Auto in den Graben. Ein Rettungshubschrauber flog sie am Freitagabend in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau hatte keinen Führerschein, das Auto war nicht versichert und auch nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Unfallursache.