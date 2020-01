Püttlingen (dpa/lrs) - Ein Pizzakurier ist im Saarland mit seinem Auto an einer Brücke in die Tiefe gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 23-Jährige sei bei dem Unfall in der Nacht zum Donnerstag in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Andere Autofahrer hatten die Fahrzeugteile auf der Landstraße zwischen Püttlingen und Völklingen gesehen, zudem meldete der Inhaber der Pizzeria seinen Fahrer als vermisst. Die Polizei entdeckte schließlich das Autowrack in dem unwegsamen Gelände etwa zwölf Meter unter der Brücke.

Das Fahrzeug war aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Ausläufer der Schutzplanke geprallt. Es wurde in die Luft katapultiert, stürzte in den gegenüberliegenden Hang und rutschte teilweise in die Köllerbach.