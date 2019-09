Artikel per E-Mail versenden

Pritzwalk (dpa/bb) - Auf regennasser Fahrbahn ist ein 41-Jähriger am Dienstag auf der Autobahn 24 bei Pritzwalk ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto durchbrach einen Wildschutzzaun und überschlug sich mehrfach. Die drei Mitfahrer im Alter von 20, 32 und 34 Jahren wurden verletzt. Der 32-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die beiden anderen Mitfahrer wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht, ebenso der Fahrer des Autos. Er erlitt einen Schock.