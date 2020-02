Zwei Tote und 60 Verletzte am Wochenende in Brandenburg

Potsdam (dpa/bb) - Am Wochenende sind zwei Menschen bei Verkehrsunfällen in Brandenburg ums Leben gekommen, 60 weitere wurden verletzt. Zwischen Freitag und Sonntag registrierte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg insgesamt 324 Verkehrsunfälle, wie eine Sprecherin am Montag sagte.

Nach Polizeiangaben ereignete sich ein tödlicher Unfall am Samstagmorgen in Königs Wusterhausen (Landkreis Dahme-Spreewald). Ein 16-jähriger Jugendlicher prallte mit einem Auto gegen einen Baum und starb. Sein gleichaltriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Der junge Mann war ohne Führerschein und vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Auf einer Verbindungsstraße zwischen der Ernst-Thälmann-Siedlung und Brieskow-Finkenheerd (Landkreis Oder-Spree) war am Samstag ein 42-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Wagen habe Feuer gefangen, für den eingeklemmten Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort.