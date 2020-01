Unfallstatistik: Weniger Tote und Verletzte in Brandenburg

Potsdam (dpa/bb) - Bei Verkehrsunfällen in Brandenburg sind in den ersten zehn Monaten 2019 weniger Menschen ums Leben gekommen als im Jahr zuvor. 109 Tote und rund 10 000 Verletzte zählte die Brandenburger Polizei von Januar bis Oktober, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Demnach waren im Jahr 2018 im selben Zeitraum 120 Menschen gestorben. Die Zahl der Verletzten sank um rund 110 Menschen. Die Zahl der Straßenunfälle stieg hingegen leicht: Um rund 950 auf knapp 69 800 Unfälle, wie es hieß.