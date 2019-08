Potsdam (dpa/bb) - Bei einer Demonstration auf dem Wasser und an Land für einen schnelleren Kohleausstieg hat es am Sonntag in Potsdam zwei Bootsunfälle gegeben. Ein neunjähriges Mädchen wurde am Kopf verletzt, als eine Windböe ein Segel umschlug, wie die Polizei mitteilte. Das Kind musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Wasserschutzpolizei leitete gegen den Bootsführer Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.