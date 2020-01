Ein Toter und 42 Verletzte bei Unfällen am Wochenende

Potsdam (dpa/bb) - Auf Brandenburgs Straßen sind bei Unfällen am Wochenende 42 Menschen verletzt worden. Ein Mann kam ums Leben, wie ein Polizeisprecher des Lagezentrums in Potsdam am Montag sagte. Demnach zählte die Polizei zwischen Freitag und Montagmorgen insgesamt 343 Verkehrsunfälle im Land.

Auf der Autobahn 24 bei Pritzwalk (Prignitzkreis) geriet am Sonntagnachmittag ein Auto beim Überholen seitlich unter einen Lastwagen. Der 29-jährige Beifahrer starb, der 54 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Hamburg für rund sechs Stunden komplett gesperrt.