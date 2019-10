Porta Westfalica (dpa/lnw) - Die für Dienstag geplante Bergung eines in den Baumwipfeln festhängenden Segelflugzeugs in Porta Westfalica verzögert sich. Anders als vorgesehen kann auf dem Boden an der Unfallstelle derzeit keine provisorische Straße verlegt werden, sagte ein Sprecher des Luftsportvereins Lüchow-Dannenberg am Montag. Es seien daher noch weitergehende Maßnahmen notwendig, um den notwendigen Kran auf die Fläche zu bringen. Nach einem Ortstermin wollen die Verantwortlichen entscheiden, wie und wann es genau weitergeht.

Das Flugzeug hängt nach einer missglückten außerplanmäßigen Landung seit mehr als einer Woche in rund 35 Metern Höhe in den Baumkronen fest. Der Pilot und seine Begleiterin waren nach mehr als vier Stunden in einer spektakulären Rettungsaktion unverletzt auf dem Flugzeug befreit worden. Für die aufwendige und mehr als 10 000 Euro teure Bergung sollen zwei Kräne zur Unfallstelle gebracht werden.