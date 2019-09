Von Güterzug angefahren: Mann stirbt in Plauen

Plauen (dpa/sn) - Ein Mann ist in Plauen von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, starb der 74-Jährige am Freitagnachmittag noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen geht die Kriminalpolizei von einem Unfall aus.