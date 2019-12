Plauen (dpa/sn) - Ein Radfahrer ist in Plauen (Vogtlandkreis) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 78 Jahre alte Fahrer des Wagens wollte am Montag von der Ausfahrt eines Einkaufszentrums auf die Straße abbiegen, wie die Polizei in Zwickau am Dienstag mitteilte. Dabei stieß er mit dem 67-jährigen Radfahrer zusammen.