Drei Verletzte bei Autounfall in Plauen

Plauen (dpa/sn) - Wohl aufgrund eines Vorfahrtsfehlers sind bei einem Unfall in Plauen eine 87-Jährige schwer und zwei weitere Menschen leicht verletzt worden. Eine 59 Jahre alte Autofahrerin habe die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs missachtet und sei daraufhin mit ihm zusammengestoßen, teilte die Zwickauer Polizei am Montag mit. Die 59-Jährige wurde leicht verletzt, ebenso der 65 Jahre alte Fahrer des anderen Autos. Seine 87 Jahre alte Beifahrerin erlitt bei dem Vorfall am Sonntag schwere Verletzungen.