Pirmasens (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in einer Straßenbaustelle bei Pirmasens sind am Sonntag vier Menschen verletzt worden. Ein 64-jähriger Autofahrer aus dem saarländischen Friedrichsthal krachte auf der Bundesstraße 10 gegen den Wagen eines entgegenkommenden, 84 Jahre alten Autofahrers aus Pirmasens. Die Unfallursache war laut Polizei zunächst nicht geklärt. Im Fahrzeug des Saarländers saßen zwei Mitfahrer. Alle vier Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei sperrte die vielbefahrene B10 zweieinhalb Stunden lang. Der Sachschaden wurde auf rund 25 000 Euro geschätzt.