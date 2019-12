Pinneberg (dpa) - Wenige Tage nach einem schweren Verkehrsunfall in Pinneberg ist ein weiterer junger Mann seinen Verletzungen erlegen. Der 19-jährige Autofahrer starb am Dienstag, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er war in der Nacht zum Sonntag mit einem voll besetzten Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Bei dem Unfall war auch ein 19 Jahre alter Beifahrer ums Leben gekommen. Drei weitere Autoinsassen im Alter von 17 bis 19 wurden schwer verletzt.